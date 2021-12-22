Kiralık araçla fıstık çalmak isteyen şüpheliler fark edilince kaçtı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kiralık otomobil ile hırsızlık yapmaya çalışan 3 kişi, girdikleri fıstık halinde bekçilerin durumu fark etmesi üzerine otomobili ve içerisindeki fıstık çuvalını bırakarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Nizip Fıstık Hali'ne kiralık otomobil ile giren 3 kişi, içeride bulunan bir fıstık çuvalını otomobile yükledi. Hızla halden ayrılmak isteyen hırsızlar, girişteki demir kapının kapalı olması ve önünde bekleyen bekçiyi görmeleri sonucu büyük şok yaşadı. Bekçilere silah çeken ve etkisiz hale getirmeye çalışan hırsızlar, yakalanacaklarını anlayınca son bir manevra ile demir kapının üzerinden atlayarak arkalarına bile bakmadan kaçtı. Bekçi Said Özdemir, otomobilde bulunan ve 3 şahsın götürmeye çalıştığı fıstık çuvalını görünce polise haber verdi. Ekipler, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından olay anını saniye saniye kaydeden güvenlik kamera görüntülerini izledi. Olay yerinde yapılan incelemede ele geçirilen aracın kiralık olduğu tespit edilirken, aracın plakasının ise belirlenememesi için bantla kapatıldığı ortaya çıktı. Bekçilerden Said Özdemir, hırsızlığı güvenlik kameralarından fark ettiklerini anlatarak, "Şahısların davranışlarından şüphelendik, güvenlik kameralarını izledik. Fıstık aldıklarını görünce hemen kapıları kapattık, müdahale ettik. Bir çuval fıstık almışlardı, bir çuvalda yaklaşık 70 kilo oluyor" diye konuştu.

Ekipler, fıstık çalmak isterken otomobilden olan 3 şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.