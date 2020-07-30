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Kırmızı ışıkta bekleyen midibüse arkadan çarptı: 6 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen midibüse arkadan çarpması sonucu 2’si bebek, 1’i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen midibüse arkadan çarpması sonucu 2'si bebek, 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.


Kaza, Boğaziçi Mahallesi bağlantı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seda T. yönetimindeki 31 YC 502 plakalı Peugeot marka otomobil, trafik ışıklarında bekleyen A.D. yönetimindeki 12 AY 922 plakalı yolcu midibüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan D.C.T. (1), H.T. (1), C.T. (4), Dilberay T. (19), Ruşen T. (32) ve şoför Seda T. (32) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 ekiplerince ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılırdı.


Yaralıların tedavisi devam ediyor.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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