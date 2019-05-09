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Kırsaldaki arkadaşlarına oyuncaklarını verdiler

Gaziantep’in Nizip ilçesinde minik öğrenciler, ilçe kırsalındaki arkadaşlarına oyuncaklarını teslim etti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde minik öğrenciler, ilçe kırsalındaki arkadaşlarına oyuncaklarını teslim etti.


Nizip Fırat Anaokulunun minik öğrencileri kendi oyuncaklarını, oyuncakları olmayan kırsaldaki okullara gönderiyor. "Sevgiler paylaştıkça çoğalır" sloganıyla proje kapsamında minik öğrenciler ilk olarak Nizip Atatürk llkokulu'ndaki öğrencilere oyuncaklarını teslim etti.


Davranışı ile duygulandıran küçük öğrencilerin öğrencilerin eğitim gördüğü okulun Müdürü Metin Aslan, proje ile ilgili bilgi vererek, "Amacımız bir çocuğun yüzünde tebessüm olmak. Hiçbir çocuğumuzun gözünde ve gönlünde hüzün olmasın. Çocukların mutluluğu söz konusu ise hiçbir fedakarlıktan kaçınılmamalıdır. Bu çerçevede hazırladığımız proje ile bizim öğrencilerimizin de diğer okul öğrencilerinin de yüzünde tebessüm oluşturmanın sevincini yaşayıoruz" dedi.

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