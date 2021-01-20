Kırsaldaki öğrencilere yardım eli

Büyükşehir Belediyesince ‘Eğitim Dostu Kent' anlayışıyla gençler ve çocuklar için sürdürülen yardım seferberliğine devam edildi. Bu kapsamda Oğuzeli ilçesine bağlı; Altınyurt İsmail Doğan İlkokulu ve Ortaokulu, Çaybaşı Şehit Mehmet Polat İlköğretim Okulu, Dokuzyol İlköğretim Okulu ve Doğanpınar İlköğretim Okulu'nda kayıtlı 350 öğrenciye kitap ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Büyükşehir, Pandemi sürecinde örgün eğitimden uzak kalan çocukların kitap okuma alışkanlığına güç kazandırmak amacıyla gerek oluşturduğu 20 bin kitap kapasiteli dijital kütüphane altyapısıyla gerekse de salgın sürecinde dağıttığı kitaplarla öğrencilere yönelik desteğini sürdürdü.

Öte yandan yapılan yardım doğrultusunda 350 öğrenciye ulaştırılan ayakkabılar, ihtiyaçlı ailelerin yüzünü güldürdü.