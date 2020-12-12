Kısıtlamaların hayalet şehri Gaziantep'te sessizlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve geçtiğimiz hafta uygulanmaya başlanan hafta içi 21.00 ile sabah 05.00 arasında olan hafta sonu ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında da vatandaşlar kısıtlamaya uyarak sokakları bol bıraktı. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşların haricinde boş kalan cadde ve sokaklar drone ile havadan da görüntülendi.

Günde binlerce insanın hareket halinde olduğu tarihi kentin cadde ve sokakları kısıtlama ile adeta hayalet şehir havasına büründü.