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Kısıtlamanın son saatlerinde denetimler yoğunlaştı

Gaziantep’te Cuma akşamı saat 21.

Gaziantep'te Cuma akşamı saat 21.00'da başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının son saatlerinde kentin yoğun güzergahlarına kontrol noktası kuran trafik ve asayiş ekipleri, sıkı denetim uyguluyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve bu hafta ilk defa başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının son saatlerinde emniyet ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı. Gaziantep'te kentin yoğun geçiş noktalarına kontrol noktası kuran trafik ve asayiş ekipleri araçları tek tek durdurarak kontrol etti. Trafik ekipleri araçların eksiklerini kontrol ederken asayiş ekipleri ise araç şoförü ve araç içinde bulunan kişilerin sokağa çıkma izinlerinin bulunup bulunmadığına baktı. Cuma akşamı saat 21.00'dan bu yana yapılan denetimlerde çok sayıda araca trafik, çok sayıda kişiye ise kısıtlamayı ihlal ettikleri için para cezası kesildiği öğrenildi.


Denetlemelerin sokağa çıkma kısıtlamasının son bulacağı Pazartesi saat 05.00'a kadar sürmesi bekleniyor.

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