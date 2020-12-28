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Kısıtlamayı delen 506 kişiye işlem yapıldı

Gaziantep’te, 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde kısıtlamayı delen 506 kişiye ceza yağdı.

Gaziantep'te, 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde kısıtlamayı delen 506 kişiye ceza yağdı.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “27 Aralık günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden eden 506, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 12 şahsa idari yaptırım uygulanmış, maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 41 şahıs ise ikaz edilmiş, 264 iş yeri denetlenmiştir” denildi.

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