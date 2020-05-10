Kısıtlamayı patenleri ile deldiler

Yen tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 24 ilden biri olan Gaziantep'te gençler, kısıtlamayı patenleri ile deldi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağını hiçe sayarak sokağa çıkan gençler, paten kayarak boş cadde ve sokaklarda zaman geçirdi. Yasağı delen gençler kameralara yansıdı.