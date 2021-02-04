Kişiye özgü onkolojik tedavi ile hayata tutundu

Gaziantep'te beyin kanseri teşhisi konulan Beyhan Ölçal, Medikal Park Gaziantep Hastanesinde kendisine uygulanan kişiye özel onkolojik tedaviyle hayata tutundu.

Gaziantep'te ikamet eden Beyhan Ölçal, 5 yıl önce şiddetli baş ağrısı, denge problemi, çift görme, iştahsızlık gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Hastanede acil müdahalesi gerçekleştirilen Beyhan Ölçal taburcu edildikten sonra şikayetleri tekrar devam edince şehir dışındaki sağlık kurumlarının kapısını çaldı. Ölçal'ın tahlil ve tetkik sonuçları neticesinde kendisine beyin kanseri teşhisi ve akciğerinde de problem olduğu anlaşıldı. Medical Park Gaziantep Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Aktaş'a başvuran Beyhan Ölçal, genetik profilleme yöntemiyle gen araştırması yapılarak kendisine kişiye özgü onkolojik tedavi uygulandı. Akıllı ilaç tedavisi ile tedavi alan Beyhan Ölçal hakkında bilgi veren Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Aktaş, “Beyhan Ölçal bize başvurduğunda beyninde kitle nedeniyle ameliyat olmuştu kendisinde görülen baş ağrısı mide bulantısı gibi şikayetlerin kökeni ise kanser hastalığının önce akciğere nüfuz edip beyne sıçramasından kaynaklanıyordu. Beyhan Bey'in patoloji sonuçlarını inceleyip kendisine özgü bir tedavi yöntemi geliştirdik. Çünkü her kanser hastasına aynı tedaviyi uygulamıyoruz. Beyhan Bey'e genetik profilleme yöntemi ile akıllı ilaç tedavimizi sistemli bir şekilde uyguladık. Beyhan Bey de eskiye göre oldukça iyi kanserin izlerine şu an rastlamasak da düzenli bir şekilde kendisinin takibini özenli bir şekilde yapmaktayız'' dedi.

Hastalığı ve onkoloji süreci hakkında bilgiler veren Beyhan Ölçal, ‘'Günümüzde onkolojik rahatsızlıklar herkesin korkulu rüyası ve yaşlı genç tanımayan bir hastalık. Onkoloji sürecinde moral, motivasyon oldukça önemli bir durum. Ben oldukça pozitif bir insan olmama rağmen bu hastalığa yakalandım. Ailem ve Tıbbi Onkoloji Doç. Dr. Gökmen Aktaş'ın desteği ile bu hastalığı atlatmış bulunuyorum, sağlıklı besleniyorum hatta artık deniz kenarında bir yerde yaşamaya başladım. Hayattan beklentim çok büyük ve sağlık oldukça önemlidir. Kanser hastaları asla umutsuz olmamalı, yürüyüş yapmalı beslenmesine, uykusuna özen göstermelidir. Medical Park Gaziantep Hastanesi bölgede onkoloji alanında da oldukça önemli bir merkez. Bu sebeple emeği geçen tüm hastane personeline de teşekkür ederim'' diye konuştu.