Kitaplar Şahinbey'den

Karnelerin alınması ile birlikte yaz tatiline giren öğrencilerin zamanlarını dolu geçirebilmeleri adına ortaokul ve lise öğrencilerine spor ayakkabısı, lunapark bileti hediye eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilkokul ve ana sınıfında okuyan 94 bin öğrenciye de karne hediyesi olarak kitap seti hediye etti.

"Öğrencilerimizin her zaman yanındayız"

Tahmazoğlu, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını kaydederek, “Öğrencilerimize karne hediyesi olarak, yaz tatilinde spor yapmaları için spor ayakkabısı ve eğlenmeleri için lunapark bileti hediye ettik. İlkokul ve ana sınıfında okuyan 94 bin öğrencimize ise karne hediyesi olarak kitap seti hediye ettik. Öğrencilerimiz tatillerini dolu yaşayabilecekler. Spor yapacaklar lunaparkta eğlenecekler ve kitap okuyarak, zamanlarını en iyi şekilde değerlendirecekler. Öğrencilerimize yaz tatilinde iyi eğlenceler dilerken, yeni dönemde de şimdiden başarılar dilerim” dedi.