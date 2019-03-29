Kitapların kanatları Gaziantep Kolej Vakfında sahnelendi

Kütüphane Haftası ve Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında bu kez GKV Özel İlkokulu Drama Kulübü tarafından “Kitapların Kanatları” adlı oyun sahnelendi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Drama Öğretmeni Ayşe Sevil Atıcı yönetmenliğinde 2. sınıf öğrencilerimizin performanslarıyla sahnelenen oyun izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulunda öğrencilere yönelik tiyatro gösterisi düzenlendi. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü ve kitap haftası etkinlikleri kapsamında İnteraktif Yazarlık Atölyesi öncesinde 'Kitapların kanatları' adlı tiyatro gösterisi düzenlendi. Öğrenciler tarafından sahnelenen 'Kitapların kanatları' adlı tiyatro oyunu izleyicilerden büyük alkış aldı. Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu Müdürü Abdullah Dağlı, "Çocuklar yaşayarak öğrenir. Bu çerçevede okulumuzda öğrencilerimizin aktif olduğu sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Bu günde 27 Mart Dünya Tiyatro Günü ve Kütüphaneler haftasını birleştirilerek, okulumuzda 'Kitapların kanatları' adlı tiyatro gösterisini sergiledik. Oyunumuz izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Okulumuzda sosyal içerikleri zenginleştirilmiş etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Tiyatro gösterisini sahneye hazırlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Drama Öğretmeni Sevil Atıcı, ‘'Drama, öğrencinin kendini tanımasını sağlar. Kendinde bulunan özelliklerle başkalarını karşılaştırabilmeyi sağlar. Başkaları ile benzerliklerini keşfetmesini sağlar. Kendinde geliştirmek istediği yanlarıyla ilgilenmesini, kendini eleştirebilmesini sağlar. Öğrencilerimiz, Kendini ifade etmede güven kazanır, özgüveni artar. Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır''diye konuştu.