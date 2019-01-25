Kitikate SANKO Park'ta açıldı

Bebeklerin hassas cildi için yüzde 100 organik pamuk kumaştan hazırlanan ürünlerin yer aldığı Kitikate mağazası, Sanko Park'ta Gazianteplilerin hizmetine açıldı.

Açılışını SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan ve Cengiz Konukoğlu'nun yaptığı mağazada, en uygun fiyatlı organik bebek tekstili ürünleri yer alıyor.

Kitikate'de tüm ürünler, Sanko Tekstil tarafından GOTS ve OEKO-TEX sertifikalı ve yüzde 100 organik olarak dokunan kumaşlardan üretiliyor. “I Love Organic” sloganıyla ürünlerinin tamamı doğal ve çevreye zarar vermeyen hammaddeler kullanılarak tasarlanıyor.

Türkiye'nin en ucuz organik ürün üreten firması haline gelen ve dünyanın güvenilir bebek markası olmayı hedefleyen Kitikate, üretimin yüzde 25'ini 40 ülkeye ihraç ediyor.

Ağırlıklı olarak yeni doğan grubu olmak üzere iki yaşa kadar bebe malzemesi bulunan Kitikate mağazası, Sanko Park Alışveriş Merkezi 1'inci Katta Gazianteplilerin hizmetine sunuldu.

SANKO Park

Gaziantep'te 2009'da hizmete giren ve bölgenin “yaşam alanı” haline gelen Sanko Park, zengin marka karmasıyla kaliteyi arayan ziyaretçilerini ferah bir ortamda buluşturuyor.

“Gaziantep'in alışveriş merkezi” olan Sanko Park, kent merkezinde, 140 bin metrekare inşaat alanı ve 55 bin 520 metrekare kiralanabilir alanda hizmet sunuyor. Sanko Park'ın marka karmasında birçok markanın yanı sıra, Sanko Sanat Galerisi yer alıyor.

Aylık 1 milyona yakın ziyaretçiye sahip olan ve kiralamada yüzde 100'e yakın doluluk oranı ile hizmet veren Sanko Park, zengin marka karmasıyla markalara ve kaliteyi arayan tüketicilere ferah ortamda ortak buluşma alanı sunuyor.

Sanko Park, sinemaseverleri Avşar Sinemaları'nın bin 144 kişilik 10 salonunda ağırlıyor. Gaziantep'te en büyük oyun alanına sahip olan Play Park 4 bin 270 m ile Sanko Park'ta çocukların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Gaziantep'in “tam kalbinde” bulunan Sanko Park'a, bu avantajı nedeniyle kentin her semtinden çok kolay ulaşılabiliyor. Sanko Park Alışveriş Merkezi, haftanın 7 günü 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.