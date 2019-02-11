Kızılay Genel Başkanı Kınık, Milli Mücadele müzesini gezdi

Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Türk Kızılay'ı Şahinbey Şubesinin açılışı için Gaziantep'e gelen Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Milli Mücadele Müzesini gezdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep savunmasında verilen destansı mücadeleyi yansıtan Milli Mücadele Müzesini, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'a gezdirerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

“Gaziantep katman katman bir medeniyet”

Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, tarihe ışık tutan bir medeniyetin topraklarında çok önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, “Gaziantep katman katman bir medeniyet. Dolayısıyla yer üstündeki tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri, insanı ve yer altındaki tarihi ile büyük ve önemli bir şehir. Aynı zamanda böyle icraatçı milletvekilleri ve Belediye Başkanı ile ortaya çıkartılan bu tarihi kente büyük bir değer kazandırmış. Milli Mücadele Müzesinde hem tarihi yaşıyorsunuz hem de o medeniyeti de burada yakından görüyorsunuz. Memleketimiz çok kıymetli bir memleket. Üzerinde onlarca medeniyet yaşamış binlerce yıllık bir medeniyet. Dünyanın en eski yerleşim yeri olan göbekli tepe insanlık tarihinin akışını değiştiren ve yeniden yazdıran topraklar, buralar. Bu gayretli ve kıymetli çalışmalardan dolayı Milletvekili Derya Bakbak'ı ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 'nu tebrik ediyorum” diye konuştu.