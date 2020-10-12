Kızılay'dan ANKA Hastanesine anlamlı ziyaret

Türk Kızılayı Şehitkamil Şube Başkanı İsmail Güler, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerinden oluşan heyet, Gaziantep Özel ANKA Hastanesini ziyaret ederek, yeni doğum yapmış annelere bebek malzemelerinin de içinde bulunduğu "Sevgi Bohçası" hediye etti.

Türk Kızılay'ı Şehitkamil Şube Başkanı İsmail Güler, Başkan Yardımcısı Ali Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı Şule Bazoğlu Paksoy ve gönüllü ekibi ile Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ni ziyaret etti. Bu anlamlı ziyarette Türk Kızılay Şehitkamil Şubesi yeni doğum yapmış annelere bebek malzemelerinin de içinde bulunduğu "Sevgi Bohçası" hediye etti.

Türk Kızılay'ı Şehitkamil Şube Başkanı İsmail Güler, yaşamın her anında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Türk Kızılayı'nın, “Sevgi Bohçası” adı verilen proje ile ailelere doğum sonrasında destek olmak istediğini belirterek, “Sevgi Bohçası adı verilen proje ile yeni doğan bebeklerin ve annelerinin temel ihtiyaçları Türk Kızılayı tarafından karşılanıyor. Bu proje vesilesiyle Gaziantep'te özellikle yenidoğan yoğun bakım ünitesi bakımından eksikliği kapatmak için büyük adımlar atmış bir hastane olan Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ni ziyaret etmek istedik. Hastanede yeni doğum yapmış annelerimiz sevinçlerine ortak olmak bizi mutlu etti” dedi.

ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ ise böyle bir projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, ” Türk Kızılay'ı Şehitkamil Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri için çok teşekkür ederiz. Kızılay temsilcilerinin nazik davranışları gerçekten çok anlamlı. Yeni doğan annelerin yanında olmak güzel ve erdemli bir davranış. Biz de, bu sevince ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hastanemiz bünyesinde dünyaya gelen ve tedavi görmekte olan bebeklerimize ve ailelerine Türk Kızılay'ın getirmiş olduğu sevgi bohçalarını teslim edeceğiz” diye konuştu.