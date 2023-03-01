KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “5 bin depremzedeyi misafir ediyoruz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar depremden etkilenen Gaziantep'e geldi. Tatar, deprem bölgesinden gelen yaklaşık 5 bin kişiyi misafir ettiklerini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar deprem bölgesine gelerek AFAD Koordinasyon Merkezinde yetkililerden bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Tatar, deprem bölgesinden gelen 5 bin kişiyi misafir ettiklerini açıklayarak, “Bu afet bizleri derinden üzdü. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu büyük bir acıdır hiçbir zaman unutulmayacaktır. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bizde KKTC olarak bu acıyı birlikte yaşıyoruz. Adıyaman'da bir otelde 35 tane yavrumuzu kaybettik. Diğer bölgelerde de bazı vatandaşımız hayatlarını kaybetti. Bu afetin yaralarının sarılması için olağanüstü bir gayret sarf ediliyor. Biz de KKTC'de şu anda 5 bin depremzedeyi misafir ediyoruz. Bu duyarlılığı imkanlarımız çerçevesinde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de büyük deprem beklemediklerini belirterek, "Kıbrıs'a baktığımızda daha önceleri depremler olmuştur. Ben burada çok şiddetli bir deprem olacağı kanaatinde değilim. Hayat devam ediyor. Elbette hazırlığımız var. Evlerimiz ve otellerimizin sağlam olduğu bilgisini aldım. Okullarımıza, kamu binalarımıza bakacağız. Herkesin burada sorumluluğu vardır. Ama binalarımızın sağlam olduğu bilgisi verildi bana” diye konuştu.