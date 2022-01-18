KKTC'de Şimşek, Tatar buluşması

Dr. Muhittin Şimşek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Şimşek, Cumhurbaşkanı Tatar'a üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve KKTC ile eğitim alanında karşılıklı yürütülebilecek çalışmaları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kazakistan'da bulunan Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek'i kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında; Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile önemli temaslar gerçekleştiğine işaret ederek Türk devletleri teşkilatının içerisinde, zamanla KKTC'nin de yer bulmasını temenni ettiğini dile getirdi. Doğu Akdeniz'de KKTC'nin, şehitler vermiş, mücadele etmiş bir devlet olarak Türk devletleri ailesinin içinde önemli bir yeri olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, tarihten gelen gönül bağlarının olduğu Türk devletleriyle münasebetleri artırma temennisini ifade etti.

Karşılıklı öğrenci gönderme görüşüldü

Öğrenci gönderme gibi karşılıklı temaslar ve faaliyetlerin, KKTC'nin milli davasının anlatılması ve iletişim çağında kardeş halklarla karşılıklı temasların artması bakımından önemli bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin kendisine yaptığı ziyaretleri önemli ve değerli bulduğunu belirterek teşekkür etti. Kıbrıs'ta iki ayrı halk olduğunu ve federal çatı altında birleşmenin mümkün olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle gerçekleştirdiği toplantıda da, Kıbrıs'ta bir antlaşma olacaksa ancak yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet ile mümkün olabileceğini vurguladığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz, büyük Türk milletinin bir parçası olmaktan her zaman gurur duyduk. Adada verilen mücadele bu şekilde olmuştur” dedi.

Şimşek, Cumhurbaşkanı Tatar'a sunum bilgi verdi

Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek ise, Cumhurbaşkanı Tatar'a üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve KKTC ile eğitim alanında karşılıklı yürütülebilecek çalışmaları değerlendirdi. Kabulde Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Araştırma Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt ve Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Diplomasi Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal hazır bulundu.