KKTC'li işadamlarından GSO'ya ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Erhan Özkan ile işadamlarından oluşan heyet Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.

Ziyarette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yatırım ve işbirliği olanakları konusunda görüş alışverişinde bulunularak ikili iş görüşmeleri yapıldı. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ziyarette yaptığı konuşmada Gaziantep'in çok geniş ürün yelpazesiyle, üretim gücü ve ihracatıyla ülkemizin en önemli lokomotif kentlerinden birisi olduğunu söyledi.

KKTC ile olan ticari ve ekonomik işbirliğinin daha da artırılması gerektiğinin altını çizen Ünverdi, iki ülkenin geçmişten bugüne ayrılmaz bir bütün olduğunu belirtti.

Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi veren Ünverdi, “Burası tamamlandığı zaman önemli bir yatırım merkezi haline gelecek. Uluslararası yatırımcıları buraya yatırım yapmaya davet ediyoruz. Burada yatırım yaptıkları takdirde Ortadoğu'ya rahatlıkla ulaşabilecekler. Kilis ilimizle birlikte kuracağımız OSB, bu anlamdaiki ilin birlikte gerçekleştirdiği ilk proje olacak. İskenderun Limanı ile Polateli-Şahinbey OSB arasında yol çalışması da devam ediyor. Hassa Dörtyol arasında yapılacak 9 tünel ile bu bölge limana 87 kilometre yakınlaşacak. Bu da yatırımcıların zaman kazanması noktasında çok ciddi bir avantaj sağlayacak” diye konuştu.

KKTC Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz de konuşmasında, KKTC'nin en büyük ticaret ortağının Türkiye olduğunu dile getirerek, “Türkiye ile KKTC'yi birbirine bağlayan tarihi bir bağ var. Bunun yanında ekonomik ve ticari ilişkilerimiz mevcut. Bu işbirliklerini daha da geliştirmek için bu ziyaretleri yapmayı önemsiyoruz. Ev sahipliğiniz için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, Yönetim Kurulu Üyeleri Melike Yüksel, Metin Erturhan, Başar Küçükparmak, Ercan Sayın, Mustafa Özmermer, Hakan Aslansoy ile Genel Sekreter Kürşat Göncü'nün de hazır bulunduğu ziyaret sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.