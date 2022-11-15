KKTC'nin kurtuluşunun 39. yıl dönümü Gaziantep'te ilk kez kutlandı

Kıbrıs Türklerinin Ada'da verdikleri mücadele ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurtuluşunun 39. yıl dönümü Gaziantep'te ilk kez resmi törenle kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümünde, Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çelenk bırakma ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

KKTC Başkonsolosu Fatma Demirel'in girişimi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen programda, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan başta Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olmak üzere tüm Kıbrıslı mücahit ve vatandaşlar rahmetle anıldı.

Törene katılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cuma Erdem, Kıbrıs'ta yaşananların ve katliamların unutulmadığını belirterek, yaşanan en büyük katliamın Murat Ağa, Sandallar ve Atlar katliamı olduğunu kaydetti. Türk ve Kıbrıs milletinin KKTC'ye sahip çıkacağına inandığını belirten Erdem, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurtuluşunun 39. yıl dönümü vesilesiyle 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan başta Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları Mehmetçiklerimiz olmak üzere, tüm Kıbrıslı mücahitlerimizi Kıbrıslı soydaşlarımızı bir defa daha rahmetle, saygıyla anıyoruz. Hepsinin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Önemli bir gün, 20 Temmuz tarihinde Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın mal ve can güvenliği kontrol altına alınmıştır. Özellikle 1960 yılından 1974 yılına kadar gelinen süre içerisinde Kıbrıslı soydaşlarımız birçok katliam ve işkencelere mağdur kalmışlardır. Hatta Kıbrıs'ta en büyük katliamlardan birisi olan Murat Ağa, Sandallar ve Atlar katliamını bizzat ben yaşadım. İkinci hareket esnasında orası şu an 'katliam çukuru' olarak geçiyor biliniyor. Onun için inşallah bundan sonra da başta Kıbrıslı soydaşlarımız olmak üzere kendi ülkelerine, vatanlarına, bayraklarına sahip çıkarlar. Kıbrıs adası, Girit gibi çizme altında çiğnenmez ve şehitlerimizin hakkı rahmetine kavuşmuş Kıbrıslı gazilerimizin kemiklerini sızlatmazlar diyorum” dedi.