Klima hırsızı caminin gaz tankını sökerken bekçilere yakalandı

Gaziantep'te bir şahıs, caminin klima gaz tankını ve kablolarını çaldığı sırada çarşı ve mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Hırsızlık olayı, Şahinbey'e bağlı Akyol Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir şahsın camiye girdiğini görünce takibe aldı. Ekipler, takip ettikleri şahsı klima gaz tankını ve kablolarını sökerken suçüstü yakaladı. Yakalanan şüpheli S.B.'nin 15 adet suç kaydı bulunduğu tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı. Hırsızlık anı bekçilerin yaka kamerasına yansıdı.