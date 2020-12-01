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Klima hırsızları güvenlik kamerasında

Gaziantep’te kağıt toplama arabasıyla bir iş yerine ait klimayı çalan 2 hırsız önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Gaziantep'te kağıt toplama arabasıyla bir iş yerine ait klimayı çalan 2 hırsız önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.


Hırsızlık olayı, Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesinde meydana geldi. Kağıt toplayıcıların kullandığı el arabasıyla bir işyerinin önüne gelen 2 hırsız, klimayı el arabasına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Klima hırsızlığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis 2 şüpheli şahıs tespit edilerek yakaladı. Yakalanan şahıslar yapılan yasal işlemlerin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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