Klima hırsızları yakalandı

Gaziantep'te bir iş yerinden klima çalan 2 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

Şehitkamil ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden klima çalan şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra tespit ettiği M.K. ve B.Ç. isimli şahısları gözaltına aldı. Ekipler şüpheli şahıslardan ele geçirdikleri 2 klimayı sahibine teslim etti. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.