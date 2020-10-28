Klima hırsızları yakalandı

Gaziantep’te bir okulun klimalarını çalan 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te bir okulun klimalarını çalan 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eydibaba mahallesinde bulunan 1 okulun 2 adet klimasının çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri tespit ederek yakalayarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.