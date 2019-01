Kocasından 7 yıl işkence gören kadın: ”Adalete güveniyorum”

Gaziantep'te 7 yıl boyunca karısına işkence yapan, son olarak hamile olduğu dönemde eşini derin bıçak darbeleriyle yaralayıp karnındaki bebeği ve bir ayağını kaybetmesine neden olan sanık M.A.A. hakkında mütalaa verildi. Yıllarca şiddet gören Çağlar Aşık, "Ben adalete güveniyorum. Allah'ın izniyle o hak ettiği cezayı alacak" dedi.

23 yıl ile 46 yıla kadar hapsi istenen sanığı eski eşi ile dehşet günlerini yaşayan Çağlar Aşık, duruşmanın ardından konuştu. Eşini her gördüğünde aynı hisleri yaşadığını ifade eden Aşık, ”Bugün ikinci duruşma oldu ve onu gördüm. Ben yaşadıklarımı her gün tekrar tekrar yaşıyorum onu gördüğümde. Ben adalete güveniyorum. Allah'ın izniyle o hak ettiği cezayı alacak. Bu olay yaşanırken avukatım en büyük destekçim oldu, her durumda beni savunuyor Allah ondan razı olsun” dedi.

Yaptıklarını inkar etti

26 yaşındaki Çağlar Aşık, kocası M.A.A. tarafından ağzı bağlanarak yumruk ve tekmelerle, ardından sopa ile darp edilmişti.

Savcılık mütalaasında da yer alan suçlamaları kabul etmeyen M.A.A., hiç bir şey yapmadığını ileri sürdü.

Çocuklarının gözü önünde işkence gören ve hem karnındaki bebeğini hem de ayağını kaybeden Aşık ise mahkemede inkar ettiği her şeyi yaşadığını ifade ederek, ”Mahkeme de inkar etti, bıçak izi yok dedi. Vücudumda bıçak izleri var. O gece beni küçücük bir odaya hapsetti. Bir elinde meyve bıçağı diğer elinde ise pompalı tüfek vardı. Beni odaya kilitledi anahtarı da cebine koydu. Benim kaçacak hiçbir yerim yoktu. Benim gücüm yetmedi kendimi savunmaya, bıçakla saldırdı bana sonra dövdü. En son ayağıma sıktı ben yerde kanlar içinde yatarken karşıma geçip sigara içti. Sana kolay ölüm yok dedi. İsteseydim kafana veya göğsüne sıkabilirdim ama sen yavaş yavaş öleceksin dedi. Amacı beni korkutmak değildi amacı bana acı çektirmekti. Daha sonra kurşun sıktığı bacağımı, elindeki bıçakla deşiyordu. Ben bunlar izini ölene kadar taşıyacağım” şeklinde konuştu.

“Alacağı hiçbir ceza bacağımı geri getirmeyecek”

Hakkında esas hakkında mütalaa verilen sanığın alacağı hiçbir cezanın kendisini tatmin etmeyeceğini söyleyen Aşık, Türk adaletine güvendiğini kaydetti. Aşık, ”Ben çok kötü günler geçirdim. Bir insanın hayatının bedeli bu kadar küçük olamaz. Onun hiçbir nedeni benim kaybettiğim bacağımı yerine getirmeyecek. Onun hiçbir nedeni benim masum yavrumu geri getirmeyecek. Onun hiçbir nedeni benim 3 çocuğumla çektiğim hiçbir acıyı dindiremeyecek. Hiçbir ceza benim çektiklerimi unutturmayacak, masum yavrumu geri getirmeyecek, kaybettiğim bacağımı geri getirmeyecek benim kalbim acıyor” ifadelerini kullandı.

“Tek isteğim o da acı çeksin”

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın eşi Çağlar Aşık'a nedensiz kıskançlık duyduğu ve şiddet uyguladığını, olay günü de eşini dövdüğünü, odaya kapatarak bıçakladığını, bu sırada mağdurun yardım istemesi üzerine ağzını bezle bağladığını belirtti. Cumhuriyet Savcısı, Çağlar Aşık'ı yakın mesafeden bacağından vurulduğunu beyan etmişti.

Aşık, M.A.A.'nın en ağır ceza ile cezalandırılmasını isteyerek, ”Tek isteğim var ben burada acı çekerken o orada rahat olmasın. O da orada acı çeksin. Buradan yetkili kişilere sesleniyorum. Lütfen, benim canım yandı ömür boyu geçmeyecek acılarım o da orada rahat olmasın. Onun en ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.