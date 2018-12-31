Kocasından şiddeti gördüğü ileri sürülen kadın kayıplara karıştı

Gaziantep'te kocasından şiddet gördüğü iddia edilen Kader E., yaklaşık 11 yıldır evli olduğu kocasını terk ederek kayıplara karıştı. Kader E. ve 3 çocuğu 13 gündür her yerde aranıyor.

İddiaya göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Kader E., 13 gün önce eşi Y.A. ile tartıştı. Şiddet gördüğü ileri sürülen Kader E., 3 çocuğunu da alarak evini terk etti. Çocukları ile birlikte kayıplara karışan Kader E.'nin ailesi ise polise kızının ve torunlarının hayatından endişe ettiğini bildirdi.

Acılı anne Meryem E. kızının kaybolduktan 3 gün sonra telefon açarak, kendisini aramamalarını istediğini belirtti. Meryem E., başka haber alamadıkları kızını ve torunlarını çok özlediğini fakat 13 gün içerisinde başka bir haber alamadıklarını anlatarak, yetkililerden yardım istedi.

Anne Meryem E. kızının kocasından sadece sevgi istediğini anlatarak, "Kızım kocası ile kavga etmiş, evden gitmiş. Benim haberim yoktu, ben hasta yatıyordum. Çocuklarını da almış, evi terk etmiş. Neredeyse, gelsin evimize. Problemleri vardı. Evini terk etme diyordum. Kızım, 'anne ben sevgi istiyorum. kocam bu sevgiyi göstermiyor. Para pul istemiyorum' diyordu. Kızım bu durumu kabullenmedi. Ama sevgiyi bulamadı. Kocası yine dövünce, evden kaçmış" dedi.

Daha önce de evden kaçtı

Acılı anne, damadının daha önce de kızını darp ettiğini ve hastanede tedavi gördüğünü ileri sürerken, kızının olayı saklaması nedeniyle raporu bulunmadığını anlattı. Damadının uyuşturucu kullandığını da iddia eden acılı anne, "Eşi uyuşturucu kullanıyor, sürekli. Daha önce de kavga etmişler, kocası dövmüş. Kafası yarılmıştı, hastanede dikiş atıldı. Ne olduğunu söylediğimde merdivenden düştüğünü söylemişti. Kocası ile kavga ettikleri başka bir sefer ise yine evden kaçmış Kadın Sığınma evine gitmişti. Sığınma evinin birine sordum, olmadığını söylediler" ifadelerini kullandı.

"Yılbaşında beni de sevindirsinler"

Yeni yılda kızına kavuşmak istediğini anlatan Meryem E, "Bugün yılbaşı, beni de sevinsinler. Bana yardım edin. Kızımı istiyorum sadece. Çok özledim. 3 gündür ekmek, aş yemiyorum. Kızımdan bir haber verin. Ben artık tükendim" diye konuştu.