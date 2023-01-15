Koçer: “Kamuda sözleşmeliye kadro kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonunda”

Milletvekili Koçer yaptığı açıklamada, “TBMM Plan ve Bütçe Komisyonumuz 2023 bütçe görüşmelerinden kısa bir süre sonra yine milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren yoğun bir çalışmaya başladı. Bunlardan bir tanesi olan kamudaki sözleşmelilere kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bu hafta pazartesi günü komisyonumuzda görüşülecek. Teklif daha sonra Genel Kurulda hafta içinde gündeme alınacak. 458 bin 615 sözleşmeli personelin yararlanacağı düzenlemeyle, 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler. Memur kadrosuna geçmek isteyenler, başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacaklar. 4B sözleşmeli personel, mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personel, teşkilat kanunlarına dayalı çalışan sözleşmeli personel, vekil imam-hatip ve müezzin-kayyımlar, vekil ebe ve hemşireler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, düzenleme çerçevesinde yer alacak. Bu çerçevedeki sözleşmeli personel, görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi birtakım haklara kavuşacak ve kadroya geçişleri isteğe bağlı olacak. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak. Vatandaşlarımızı gerek sosyal hayatta gerek çalışma hayatında refaha, huzura kavuşturacak her türlü çalışma birer birer hayata geçiriliyor. Hak sahibi vatandaşlarımıza, ailelerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.