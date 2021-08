Koçer: “Şanlı zaferlerle dolu tarihimiz, bize ilham kaynağı”

yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

GAGİAD Başkanı Koçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili yayınladığı mesajında, “Tarihimiz her zaman gurur duyduğumuz, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan, her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanları ile doludur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de, tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesiyle vatan topraklarımız düşmandan arındırılmış ve istiklal mücadelemiz hak ettiği büyük zaferle taçlanmıştır. Başkomutanlık Meydan Muharebesi, milletimizin en zor şartlar karşısında, tüm imkânsızlıklara rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceğini, sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığıyla vatanını, bayrağını ve özgürlüğünü canı pahasına koruyacağını bütün dünyaya göstermiştir. Bağımsızlığını tüm dünyaya tescil ettiren milletimiz, tarihimizden aldığı güçle her zaman güçlü, azimli ve cesurdur” dedi.

Koçer, “Bizler dün olduğu gibi bugünde devletimizin bölünmez bütünlüğünü korumak için her türlü fedakarlığı gösterecek, güçlü Türkiye için milli birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. Bugün dünyaya baktığımızda bazı ülkelerde iç savaşlar yaşandığını görüyor ve millet olarak birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız olduğunu daha iyi idrak ediyoruz. Yaşanan elim afet ve terör olaylarında ülkemizin her köşesinde huzur ve barışın hâkim olması için milletçe birbirimize kenetleniyor; istiklalimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit edenlerin karşısında azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Kazandığımız bağımsızlığı her zaman, milli birlik ve beraberlik anlayışıyla koruyacağımıza inanıyorum. Ulu Önder Atatürk'ün Gençliğe Hitabe 'de dile getirdiği; “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur” sözleri her zaman yol göstericimiz olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bu şanlı tarihin mirasçısı olarak Türkiye Cumhuriyetini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak için milletimizin var gücüyle çalıştığını dile getiren Koçer, “Zafer Bayramımız milletimizin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır ve tarihte eşine az rastlanır bir zaferdir. Şanlı zaferlerle dolu tarihimiz, milletimize bugün bile ilham kaynağı olmakta, içinden geçtiğimiz zorlu süreçlerle yolumuza ışık tutmaktadır. Bu yolda bize düşen görev vatanımızı korumak ve ülkemizin gençlerini çağdaş uygarlık seviyesinde yetiştirerek milletimizin dünyayı verdiği dersi unutturmamaktır. Cumhuriyet'i korumak bizlere bu büyük zaferleri armağan eden, canları pahasına bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayan kahramanlarımıza karşı da en önemli sorumluluğumuzdur. Bugün hep birlikte şanlı tarihimizin dönüm noktalarından birini oluşturan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'ncu yıldönümünü kutlamanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milli mücadelemizi zaferle taçlandırarak, bu zaferi bize armağan eden ve bu toprakları bizlere vatan kılan bütün kahramanlarımızı şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.