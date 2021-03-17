Koçer'den 18 Mart mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü vesilesi ile bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajında Çanakkale Zaferinin, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en büyük ilham kaynağı olduğunu ifade eden Koçer, “Türk ve dünya tarihine damga vurmuş Çanakkale Zaferi; Türk milletinin vatanının bütünlüğü, milletinin egemenlik ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda, neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Çanakkale'de omuz omuza yatan binlerce şehidimiz ise bu kanıtın güçlü bir timsalidir. Bugün yaşamımızı sürdürdüğümüz, şehit kanlarıyla sulanan bu cennet vatan, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması uğrunda hayatlarını kaybeden kahraman şehit ve gazilerimizin bizlere en büyük mirasıdır. Türk milletinin kaderini ve dünya tarihinin seyrini değiştiren Çanakkale Zaferimiz, bağımsızlık mücadelemizin ilham kaynağıdır. Bir asır önce milletimiz nasıl ki Çanakkale'de ülkesine, milletine ve vatan topraklarına karşı yönelen tehditleri bertaraf ettiyse, bu gün de aynı şekilde her tür tehlikeyi ve tehdidi yok edebilecek güç ve kararlılıktadır” dedi.

Koçer, “Türk milleti olarak bize emanet edilen cumhuriyet; cesaret ve inancın onurlu bir sembolüdür. Bizlere düşen de cumhuriyetimize aynı anlayış içerisinde sahip çıkmak ve korumaktır. Bizler, birlik ve beraberlik içerisinde vatanımıza dört elle sarılarak, metre kareye 6 bin merminin düştüğü böylesine büyük ve şerefli bir zaferi, geleceğin mimarı olan çocuklarımıza layıkıyla anlatmalıyız. Çanakkale bilincini ve ülkemizin nasıl bedeller ödeyerek günümüze geldiğini bilmek, bugün bu vatan üzerinde yaşayan her gencin gururu olmakla birlikte, bu ruhu yaşatmakta yine hepimizin görevidir. Unutmayalım ki; vatan sevgisini aşılamak, çocuklarımıza bırakabileceğimiz en büyük mirastır” ifadelerine yer verdi.

Koçer, “Büyük bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın olan, bu şanlı zaferin 106. yıl dönümünde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, canlarını ortaya koyarak ‘Çanakkale Geçilmez' dedirten tüm kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.