Koçer'den 500 firma arasına giren Gaziantepli işadamlarına tebrik

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye'nin500 Büyük Sanayi Kuruluşunu açıkladı. Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021 sıralamasında yer alan Gaziantep merkezli şirketlerin yönetici ve çalışanlarına başarıları nedeniyle tebrik ederek, şehrin, bölgenin ve ülkenin ekonomisine kattıkları güç için teşekkür etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021” araştırması açıklandı. Araştırmada Gaziantep merkezli şirket sayısı 33 oldu. GAGİAD Başkanı Cihan Koçer yaptığı açıklamada “İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021” sıralamasında yer alma başarısı gösteren Gaziantepli sanayicileri tebrik etti. GAGİAD Başkanı Koçer, “Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden biri olan Gaziantep, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasında büyük bir başarıya imza attı. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecine rağmen üretimleri, ihracatları, sağladıkları katma değer ve istihdamları ile ülkemiz ekonomisine ciddi katkıda bulunan bu firmalarımızın çalışmaları her zaman takdire şayan. Sıralamada yer alan ve bu başarı da emeği olan tüm yöneticilere ve tüm çalışanlara emekleri için teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi. Başkan Koçer, “Türkiye ekonomisi, geçen yıl dünya genelinin çok üzerinde gerçekleşen yüzde 11'lik büyüme ile son 10 yılın en iyi performansını sergiledi. Dış talepteki artış, iç talepleri de etkileyerek ekonomik olarak büyümeyi sağladı. Bizlerde bu anlamda bölgenin yıldızı olarak Güçlü Türkiye için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gaziantep Ekonomisi stratejik konumuyla, sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla, kültürüyle, ticaretiyle, deneyimiyle ve insan kaynağıyla bir bütündür.2021 yılında 10 milyar doların üstündeihracat gerçekleştiren Gaziantep'in en son nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış kaydederek 927 milyon 172 bin dolara ulaşmış olup; ocak-nisan dönemindeki rakamların ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,82 artışla 3 milyar 573 milyon 557 bin dolar olmuştur. Unutmamak gerek ki, Gaziantep üretim tecrübesi ve ihracat potansiyeli yüksek bir şehirdir. Üretimin istihdamın ve ihracatın öncüsü olan işletmelerimiz; şehrimizin kalkınmasında, sürdürülebilir büyümesinde ve markalaşmasında önemli bir rol üstlenmektedirler. Bu gayede firmalarımız şüphesiz üretmeye ve önümüzde ki dönemde de attıkları her adımda gelişen teknolojiye ayak uydurarak örnek şehir olmaya devam edecektir'' şeklinde konuştu.

Cihan Koçer, “Geçen sene ilimizden 29 firmanın yer aldığı İSO 500 listesine bu sene 33 firmamızın yer alması bizleri onurlandırdı. 33 firmanın 15'nin de GAGİAD'lı olması bizi ayrıca mutlu etti. Listeye giren tüm firmaları ve üyelerimizi tekrar tebrik ediyor, ülkemize olan katkılarının, üretimlerinin artarak devamını etmesini diliyorum” diye konuştu.