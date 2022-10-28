Koçer'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Başkan Koçer yayımladığı mesajında, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “en büyük eserim” dediği cumhuriyetin 99. Yılını kutlamanın gururu, onuru, sevinci ve mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti. Cumhuriyetin bugün olduğu gibi gelecekte de en büyük sığınak olacağını, günümüz gençlerinin de en büyük savunucuları olacağını anlatan Koçer, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı Kurtuluş meşalesinin ardından Cumhuriyet'in ilanı, Türk milletinin, tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve irade kazandığı tarihindeki en büyük zaferidir. 99 yıllık geçmişiyle ülkemizin koca bir çınarı haline gelen cumhuriyet, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak, savunmak, adına da en büyük güvencemizdir. Yolumuzu cumhuriyetin ışığıyla aydınlatarak emin ve güçlü adımlarla geleceğe yürümek, gelecek kuşaklara ise aydınlık ve çağdaş bir gelecek bırakmak en büyük arzumuzdur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize olan borcumuzu ödeyebilmemiz için en büyük emanet olan cumhuriyeti korumak ve yaşatmak bizlerin en büyük gayesidir. Birlik ve beraberliğimizin en büyük unsuru olan cumhuriyet sayesinde tam bağımsız büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz kurulduğu günden bu yana demokrasi, eğitim, sağlık, bilim, ekonomi olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler kat etmiştir. Ancak cumhuriyetin gölgesinde daha yapacak çok işimiz var. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramımızın 99.yılını en içten dileklerimle kutlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında ve gelişmesinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılmak için fedakarlıkla mücadele eden tüm kahraman gazi ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.