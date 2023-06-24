Köken ve Fadıloğlu ile D.T. Şehitkamil Sahnesi'ni inceledi

T. Şehitkamil Sahnesi'ni inceledi.

D.T. Şehitkamil Sahnesi'ne ilişkin düşündüklerini aktaran Başkan Köken, “Selçukluların ve Osmanlıların yaptığı güzel eserlere Şehitkamil, bir üst versiyon katmış. Tebrik ediyorum. Bu proje, geçmişten geleceğe bir köprünün en güzel örneklerinden bir tanesi aslında. Şehitkamil Belediyesinin Başkanını ve ekibini tebrik ediyorum. Şaheser olmuş” ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in, ‘gelişmiş kentler' sıralamasında yükselmesine önemli ölçüde etki edecek D.T. Şehitkamil Sahnesi'ni, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu beraberinde yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler de eşlik etti.

Yapının önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağını bildiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, D.T. Şehitkamil Sahnesi'nin içerisinde; tiyatro binası, ana giriş ve fuaye alanı, 600 kişilik ana salon, 500 metrekarelik sahne, hareketli orkestra çukuru, hareketli sahne, kulis ve hazırlık odaları, sahne dekor ve depo alanları, VİP salonu, 3 bin metrekarelik kütüphane, DENE-YAP atölyesi, sanat merkezi, kafeterya, 3 bin 200 metrekarelik kapalı otopark, 200 araçlık açık otopark bulunduğu bilgini paylaştı.

Geçmişten geleceğe bir köprünün en güzel örneklerinden bir tanesi

İncelemeleri sonrasında değerlendirmede bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, şu ifadeleri kullandı:

“Şehitkamil Belediyesinin Başkanını ve ekibini tebrik ediyorum. Şaheser olmuş. Yaşayan şehirlerde birinci şey, sürdürülebilir işler yapabilmektir. Atıl binalar meselesi gündemimizde hep olmuştur. Çocuklar düşünülmüş. Dijital kütüphaneden manuel kütüphaneye, robotik kodlamadan operaya, operadan devlet tiyatrolarına kadar hepsi düşünülen bir proje. Biz, geçmişten geleceğe bir şeyler taşıyabilmek için geçmişten daha güzel şeyleri bir daha geleceğe taşımamız lazım. Osmanlı medeniyeti, Selçuklu medeniyeti çok güzel eserler bırakmış bize. Şu anda görüyorum ki Selçukluların ve Osmanlıların yaptığı güzel eserlere Şehitkamil, bir üst versiyon katmış. Tebrik ediyorum. Bu proje, geçmişten geleceğe bir köprünün en güzel örneklerinden bir tanesi aslında.”

Muazzam, muhteşem bir eser

AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, D.T. Şehitkamil Sahnesi ile ilgili şu ifadeleri kaydetti: “Gerçekten bugün muazzam bir eseri biraz evvel kıymetli Belediye Başkanımız ve ekibiyle gezip, izlemek durumunda kaldık. Muhteşem bir eser. Gaziantep'imize, hakikaten güzel bir eser kazandırılmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim ecdadımız, çok güzel eserler yaptı. Gerçekten baktığımız zaman özellikle Osmanlı mimarisini incelediğimizde ben de bir mimar gözüyle buraya baktığım zaman geçmişe baktığımızda muhteşem eserler var. Kalıcı, yüzyıllar boyunca devam edecek eserler yapmışız. Bugün burada da aynı şeyi görmüş oldum. Gerçekten bence yüzyıllar boyu kalacak ve hizmet edecek bir eser. Bir Taksim'de gördüğümüz bir eser, bir de burada gördüğümüz ikincisi. Kalitesi, malzeme kalitesiyle ve görsel kalitesiyle bulunabilecek nadir eserlerden bir tanesi. Bence, Gaziantep'e çok yakıştı.”