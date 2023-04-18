Kökünü kurutma operasyonunda 87 tutuklama

Gaziantep'te, yapılan 49'uncu Kökünü Kurutma Operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan 100 şüpheli şahıstan 87'si tutuklandı. Operasyonlarda 159 kilo esrar ile çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde başlattığı 49'uncu Kökünü Kurutma Operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan 108 şüpheli şahıstan 87'si tutuklandı.

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda ise 159 kilo 346 gram esrar, 5 kilo 132 gram metamfetamin (ateş-buz), 226 kök kenevir bitkisi, 203 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 198 adet uyuşturucu hap, 66 gram eroin, 8 adet tabanca, 4 adet tüfek ve 9 adet hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan kentte son bir hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 308 şüpheliden 116'sının tutuklandığı öğrenildi.