Kolej öğrencileri, dünya sorunlarını mercek altına aldı

Etkinliğin tamamında konuşmacılar ve etkinliğe katılan öğrenciler İngilizce olarak yabancı dilde araştırma, tartışma, anlama ve yazma alanındaki deneyimlerini geliştirdi.

GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IBDP) tarafından Model United Nations (MUN) toplantısı düzenlendi. Dünyanın genel sorunlarının yanı sıra öğrenciler hazırladıkları sunumlarla küresel ısınma, yağmur ormanları, gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluk gibi güncel dünya sorunlarını arkadaşlarıyla paylaşarak sorunlara yönelik çözüm önerilerini anlattı. Toplantının tamamında öğrenciler İngilizce tartışarak yabancı dilde tartışma ve kendini ifade edebilme yeteneklerini geliştirerek bu alanda ki deneyimlerini arttırdı. Düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler birer ülke araştırarak o ülkelerin genel sorunlarının yanı sıra kültürel ve sosyal yapısını da arkadaşlarıyla paylaşarak farklı ülkeler ve kültürleri tanıtmaya çalıştı.

Başarılı geçtiği değerlendirilen toplantıların önümüzdeki günlerde de süreceği açıklandı.