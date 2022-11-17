Kolej öğrencileri İstanbul'u gezdi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri İstanbul'a düzenledikleri gezide tarihi ve turistik beldeleri ziyaret ederken aynı zamanda Türkiye'nin en prestijli liselerini ziyaret ederek bu kurumları yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri düzenledikleri İstanbul gezisiyle bir yandan dinlenirken bir yandan da tarihi ve turistik yerleri ziyaret etme şansı yakaladılar. Türkiye'nin en önemli liselerinde de incelemeler yapan öğrenciler bu kurumlarda eğitim öğretim yaşamlarını sürdüren arkadaşlarıyla da bir araya gelmeyi ihmal etmedi. Geziye başkanlık yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet yaptığı değerlendirmede “LGS'ye hazırlık sürecinde olan 8. sınıf öğrencilerimizle birlikte düzenlediğimiz İstanbul'da ziyaretinde burada bulunan bazı liselerimizi de ziyaret ettik. Öğrencilerimizle birlikte GKV Özel Ortaokulu Müdür Yardımcısı Fuat Kozanoğlu ve Rehber Öğretmenimiz Suzan Aslan'ın da katıldığı gezide MEF Ulus Kampüsü, Robert Koleji, Kabataş Erkek Lisesi ve Beşiktaş Anadolu Lisesi ziyaret edildi. Robert Kolejinde halen okumakta olan öğrenciler ile okulu gezen öğrencilerimiz okulun detaylı bilgisini okul öğrencilerinden alırken kendilerine Robert Koleji mezunu olan Pelin Tiryaki eşlik etti. Öğrencilerimiz, okulun bölümleri ve öğrenci kulüp çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi alma şansı buldular. MEF Okullarında öğrencilerimiz, Okul Müdürü ve idarecileri tarafından karşılanarak, okulun akademik yapısı, laboratuvar ve atölye çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi alma şansı buldular. Öğrencilerimize okul yetkilileri tarafından okulların tarihi, özellikleri, eğitim-öğretim süreci ile ilgili ayrıntılı bilgilendirmeler yapıldı. Bilgilendirme sonrasında okul kampüsleri öğrencilerimiz tarafından ayrıntılı şekilde gezildi. Elbette bu gezilerimiz öğrencilerimiz açısından büyük önem taşıyor. Diğer taraftan İstanbul'da bulunan tarihi yapılar ve önemli bölgelerde ziyaret edilerek öğrencilerimiz buralarda yeni bilgi ve deneyimler kazandı” dedi.