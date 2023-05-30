Kolej öğrencilerine Avrupa'da bilim ve kültür gezisi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri düzenledikleri yurt dışı bilim ve kültür gezileri çerçevesinde İsviçre, Fransa ve Almanya'da incelemeler yaptı. İdareci ve öğretmenlerinin rehberliğinde GKV Cern Bilim Gezi kafilesinde yer alan öğrenciler 6 gün süren gezilerinde üç ayrı ülkede incelemelerini tamamlayarak yurda döndü.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri düzenlenen Yurt Dışı Bilim ve Kültür Gezileri çerçevesinde 37 öğrencinin yanı sıra idareci ve öğretmenlerden oluşan kafile İsviçre, Fransa ve Almanya'da incelemeler yaparak bu ülkelerdeki bilimsel çalışmaları yakından gözlerken bu ülke kültürlerini de inceleme fırsatı buldu. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Müdürü Engin Biba başkanlığında ki Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri kafilesinde öğrencilere rehberlik yapmak üzere GKV Özel Liseleri öğretmenlerinden Ekrem Dobooğlu, Özlem Ketteoğlu ve Fatma Zehra Doğan eşlik etti.

Yurt dışındaki incelemelerini tamamlayan öğrencilerin yurda dönmesinin ardından öğrenci velileri bu tür gezilerin çocuklarının ufkunun açılmasında ve farklı kültürlerin yanı sıra farklı ülkelerdeki bilim ve teknolojinin yakından incelenmesi ve geleceğe yönelik oluşturulacak hedeflere ilham vermesi açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek gezinin geleneksel halde düzenlenmesini sağlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki'nin şahsında okul idareci ve öğretmenlerine teşekkür ettiler. GKV Cern Bilim Gezine katılan öğrenciler de 6 gün boyunca bir birinden farklı kültürleri, tarihi ve kültürel yapıların yanı sıra Avrupa'nın teknoloji açısından en önemli unsurlarını incelemenin kendileri için yeni deneyimler olduğunu ifade ederek organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.