İhlas Haber Ajansı

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Kolilerden kaçak makaron fışkırdı

Gaziantep’te polis, bir iş yeri ve depoya yaptığı baskınlarda 171 bin 800 adet boş ve dolu makaron ele geçirdi.

Gaziantep'te polis, bir iş yeri ve depoya yaptığı baskınlarda 171 bin 800 adet boş ve dolu makaron ele geçirdi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir iş yeri ve depoya baskın düzenledi. Yapılan aramalarda kolilere gizlenmiş halde 167 bin 800 adet boş, 4 bin adet dolu makaron ele geçirildi.


Ekipler, makaronlara imha edilmek üzere el koyarken, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

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