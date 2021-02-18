Komada geldiği ANKA'dan yürüyerek çıktı

Gaziantep'te geçirdiği trafik kazası sonrası bilinci kapalı halde Gaziantep Özel Anka Hastanesi getirilen 16 yaşındaki Mehmet Durmaz gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrası eski sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki Mehmet Durmaz, ambulansla Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne getirildi. Bilinci kapalı olarak getirildiği hastanede, ağır beyin travması geçirdiği ve sol bacağında kırık olduğu tespit edilen hasta hemen ameliyata alındı. Gaziantep Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir tarafından riskli olmasına rağmen başarıyla gerçekleştirilen 3 ameliyatın ardından hayata gözlerini yeniden açan Durmaz, sol uyluk kemiğindeki kırık sebebiyle de Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.Dr. Mustafa Işık tarafından operasyona alındı. Başarılı geçen operasyonların ardından 1,5 aylık yoğun bakım sürecini tamamlayarak medikal servise alınan hastanın durumu hızla düzeldi.

Zor ve riskli operasyonu gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir, hastanın durumu ile ilgili bilgiler vererek, “Hastamız geçirmiş olduğu trafik kazası sonrası bilinci kapalı olarak hastanemize getirildi. Yapılan tetkikler sonucu kafa kemiklerinde kırıklar, beyninde ciddi kanamalar, beyin ödemi mevcuttu. Ayrıca sol uyluk kemiğinde kırık mevcuttu. Hastamızı beyin kanaması nedeni ile acil olarak ameliyata aldık. Kafa travmasına bağlı ağır beyin hasarı nedeni ile beyin çok ödemliydi. Bu sebeple ameliyat bölgesindeki kafa kemiğini karın bölgesine koymak zorunda kaldık. Hastamızın tedavi sürecinde beyin hasarına yönelik ikinci ameliyatını gerçekleştirdik. Bu ameliyatta sol uyluk kemiğindeki kırık da hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Işık tarafından opere edildi. Üçüncü ameliyatımızda ise ilk ameliyatta karın bölgesine koyduğumuz kemiği tekrar eski yerine yerleştirdik. Yoğun Bakım tedavisi sonrası hastamızı servise alarak tedavisini tamamlayıp taburcu ettik. Operasyonun ardından iyileşme sürecini takip ettik” dedi.

“Yeniden doğmuş gibiyim”

41 günlük yaşam savaşını kazanan ve 6 ay sonra tamamen iyileşip hastaneye kontrol için gelen 16 yaşındaki Durmaz ve ailesi, “Adeta yeniden doğdum. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte ümidimizin zaman zaman tükendiği oldu. Ancak bu esnada doktorlar ve hastane çalışanları bize her zaman moral verdi. Anka Hastanesi'ne çok güvendik ve oğlumuzu kucaklayacağımız anı bekledik. Aradan geçen süre içinde de oğlumuz tamamen iyileşti. ANKA Hastanesi yönetiminden ve çalışanlarından Allah razı olsun. Herkese Anka Hastanesi'ni tavsiye ederiz” diye konuştu.