KOM'dan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı yapan bir kişiye yönelik operasyon düzenleyen KOM ekipleri, yüklü miktarda tarihi eser niteliğinde ürün ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşan KOM ekipleri, şüpheliyi bir süre takip etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon için düğmeye basan ekipler, zanlıyı adresinde gözaltına aldı. Operasyonda yapılan aramada 2 bin 51 sikke, 568 tarihi eser niteliğinde obje, 5 tarihi eser nitelikli kitap, 4 tarihi eser nitelikli tablo, 3 el işlemeli kama, 5 tabanca, 2 tüfek ve 3 şarjör ile 431 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında 6136 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından yasal işlem başlatıldı.