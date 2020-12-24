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Komşuların dikkati 7 kişilik aileyi kurtardı

Gaziantep’in Araban ilçesinde 7 kişilik ailenin yaşadığı apartman katında çıkan yangını fark eden komşular faciayı önledi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 7 kişilik ailenin yaşadığı apartman katında çıkan yangını fark eden komşular faciayı önledi.


Edinilen bilgilere göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gece saatlerinde 3 katlı binanın 2'nci katında yabancı uyruklu ailenin oturduğu evde yangın çıktı. Muhammed Fendo, eşi Neval ve 5 çocuğunun uykuda yakalandığı yangını komşuları fark ederek aileyi uyandırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı.


Yangın sonucunda evde bulunan eşyalar yanarken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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