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Kömür annesine kavuştu

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde önceki gün bir elyaf fabrikasında çıkan yangında itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarılan yavru köpeğe ‘Kömür’ adı verildi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde önceki gün bir elyaf fabrikasında çıkan yangında itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarılan yavru köpeğe ‘Kömür' adı verildi. Kömür, itfaiye ekipleri tarafından annesine kavuşturuldu.


GAOSB itfaiye ekibi, söndürme çalışmaları sırasında küçük bir köpek yavrusunu da kül olmaktan kurtardı. İtfaiye erlerinin çabası sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan minik köpek yavrusuna ilk müdahale yine itfaiye erleri tarafından yapılarak, yaklaşık 15 dakika oksijen verildi. Kül olmaktan kurtarılan minik köpek yavrusu bir itfaiye eri tarafından sahiplenilirken, minik yavruya Kömür adı verildi. Yanan fabrikada incelemeler yapmak üzere tesislere giden itfaiye erleri, minik yavrunun annesiyle kavuşmasını da sağladı. Hayvanseverlerin büyük takdirini toplayan olay sonrası anne ve yavrusu Gaziantep Organize Sanayi itfaiye ekibi tarafından koruma altına alındı.

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