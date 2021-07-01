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Konfeksiyon atölyesine kaçak sigara operasyonu

Gaziantep’te bir konfeksiyon atölyesine baskın düzenleyen polis zulalanmış halde 6 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gaziantep'te bir konfeksiyon atölyesine baskın düzenleyen polis zulalanmış halde 6 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Gaziantep'te kaçak sigara satışının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. KOM ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan bir hazır giyim konfeksiyon atölyesinde yüklü miktarda kaçak sigara bulunduğu bilgisine ulaştı. İstihbaratın alınmasının ardından harekete geçen ekipler konfeksiyon atölyesine operasyon düzenledi. Baskın düzenlenen konfeksiyon atölyesinde arama yapan ekipler çeşitli bölmelere zulalanan ve sevkiyat için hazırlanan 6 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

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