Kongrede, Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri öne çıktı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ankara'da gerçekleşen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde Türkiye Belediyeler Birliğince düzenlenen kongrede; belediyelerin vatandaşa daha etkin hizmet sunması amacıyla akıllı teknolojiler, çevre, ulaşım, yönetişim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarındaki uygulamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve yerel yönetim temsilcileri tarafından değerlendirildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nin açılışına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İzmir milletvekili Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Marka şehirler için çözüm akıllı şehir”

ATO Congresium'da düzenlenen kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akıllı şehirler kavramının 1990'lı yıllarda ortaya çıktığını kaydederek, “En sade şekilde teknolojinin şehirlere uyarlanması olarak ifade edebileceğimiz bu yaklaşım, giderek yaygınlaşmış ve benimsenmiştir. Her ne kadar benzer bilişim teknolojileri kullanılıyor olsa da akıllı şehir uygulamaları, her ülkenin, her şehrin kendi ihtiyaçlarına, kendi imkânlarına, kendi altyapısına göre değişebilmektedir. Türkiye olarak biz de kendi akıllı şehir stratejilerimizi geliştirmek için çalışmalara başladık. Belediyelerin akıllı şehir kavramı çerçevesinde önlerinde; altyapı, güvenlik, enerji, yönetim, eğitim, sağlık, bina ve ulaşım gibi alanlarda çok geniş bir potansiyeli bulunuyor. Bu alanlardaki uygulamaların ortak amacı, daha az maliyetle daha verimli ve etkili hizmet sunabilmektir. Akıllı şehir hizmetleriyle insanların hayat kalitelerini ne kadar yükseltebilir ve kolaylaştırabilirsek vatandaşlarımızın bu işi sahiplenme düzeyini o derece yüksek tutabiliriz. Marka şehirler hedefimize giden yol akıllı şehir çözümlerinden geçiyor. Önemli olan bu iş için altına girilecek finansal yükle elde edilecek neticenin doğru tespit edilebilmesidir. Şayet bu denge iyi kurulabilirse belediye bütçesi yanında, yatırımcıların desteği de alınabilir. Esasen, akıllı şehir uygulamalarının hepsi belediyeyle ilgili de değildir. Yeni nesil teknoloji altyapısının insan hayatında yol açacağı büyük dönüşüm düşünüldüğünde, bu konunun çok geniş bir uygulama alanı olduğu görülecektir. Bu konuda önce kim harekete geçerse en çok onun kazançlı çıkacağını söylemek mümkündür. Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından olsun, hayata geçirilecek tüm akıllı çözüm uygulamalarının birbiriyle uyumlu olması kritik öneme sahiptir. Aksi takdirde Türkiye, teknoloji çöplüğüne döner” dedi.

Fatma Şahin: “Kent bilgi sistemiyle alzaymır hastalarına destek oluyoruz”

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “41 ülkeden gelen katılımcılara ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Akıllı Şehirler Projesi'ni Cumhurbaşkanlığı himayelerine aldığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Bir şehir nasıl akıllı olur? Bu bir; strateji, liderlik, vizyon, kültür, bütçe, şeffaflık, teknoloji ve vatandaş odaklı çalışmayı gerektirir. 21'inci yüzyıl veri yüzyılıdır. Bütün veri güvenliğini sağlayarak sorunları çözme kapasitemizi yükseltmeliyiz. Böylelikle halkımızın yaşam kalitesini ileriye taşıyabiliriz. Dünya Ortaçağ'ı yaşarken bizim medeniyetimiz; İbni Sina'yı, İbni Haldun'u, Ali Kuşçu'yu ve Farabi'yi yetiştirdi. Farabi, akıllı şehirleri anlatırken şehrin vücuda benzediğini söylüyor. Vücudun sağlıklı yaşayabilmesi için organların birbirleriyle nasıl senkronize olması gerekiyorsa şehrinde kendi içerisinde oluşumlarıyla aynı biçimde senkronize olması gerekir. Her şeyin sonunda vücudun kalbi nasıl merkez oluşturuyorsa şehirlerde de kalbi temsil eden şey gönüllü belediyecilik anlayışıdır. Bu amaç doğrultusunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojiyi vatandaş odaklı çalıştırabilmek için gayret sarf ediyoruz. Bu bir paradigma değişimidir. Ben her şeyden önce bir anneyim. Bebeğinin sesini duymayan bir anneyle empati kurduğumuzda, ona verdiğimiz cihazla bebeğini duyduğunu bilerek mutlu oluyorum. Güncel verilerimize göre Gaziantep'te 7 bin alzaymır hastası var. Hasta yakınları mustarip. Alzaymır hastaları evden çıkınca anımsamakta zorluk yaşadıkları için evlerini tekrar bulamıyorlar. Kent bilgi sistemiyle onların birbirlerini bulmasını ve evlerine ulaşmasını sağlayacak bir merkez oluşturduk. İşte, akıllı şehirler projesinin insanın yaşamına etkisi yönünün ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla oluşturulan bu ekosistemin içerisinde biz yalnızca pazar olamayız. Biz aynı zamanda üretim merkezi de olmalıyız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da büyük destekleriyle küresel ölçekte rekabette yer alabilmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Yeni bir hikaye yazıyoruz. Ar-ge inovasyon ve çevreye duyarlı şehirciliği meydana getirmek için çaba sarf ediyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği, birlikte belediyeciliktir. Dünya'nın 10'uncu ekonomisi olma peşindeyiz. Bu bir hayal değil, çalışırsak başarırız” diye konuştu.

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ASELSAN arasında iyi niyet sözleşmesi imzalandı.