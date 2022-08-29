Konsey Başkanı Acar'dan Zafer Bayramı mesajı

Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Birinci Dünya Savaşı sonrası işgal edilen vatan topraklarının kurtarılması için başlatılan Kurtuluş Savaşı'nın en kritik aşamalarından birisinin Büyük Taarruz olduğunu belirttiği mesajında, "26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan ve 4 gün süren zorlu savaş, 30 Ağustos 1922 tarihinde kesin zaferle sonuçlanarak bir bakıma Cumhuriyetimizin temellerini atmıştır. Milletimizin ortak eseri ve hepimizin övünç kaynağı olan 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılını coşku ve sevinçle kutluyoruz" dedi. Başkan Halit Acar mesajında, ''Atalarımızın canları ve kanları pahasına kurduğu Cumhuriyeti korumak, güçlendirmek ve gelecek nesillere bırakmak hepimizin öncelikli görevi olmalıdır. İş dünyası olarak daha çok yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla ülkemizin kalkınma yarışında öne geçmesinin gayreti içerisindeyiz. Atalarımızdan bize miras kalan mücadele ruhu ile her alanda ülkemizi lider duruma getirmek en büyük hedefimizdir. Bu vesile ile 30 Ağustos Zafer Bayramını coşku ve sevinçle kutlar, Cumhuriyetimizin kurucusu ve Büyük Taarruzun Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi saygı ile anıyor, yüce Allahtan rahmet diliyorum'' ifadelerini kullandı.