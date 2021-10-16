Konsorsiyumun değerlendirme toplantısı GAÜN'de yapıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan, Uşak Üniversitesi ile işbirliği kapsamında yedi bölgede yedi üniversite ile yürütülen “Seven Doorsto Europe” (Avrupa'ya Açılan Yedi Kapı) isimli Yükseköğretim Hareketliliği Konsorsiyumu Değerlendirme Toplantısı GAÜN Mavera Kültür Sanat Merkezi Çalıştay Odasında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, birlikte çok güzel işler başarılacağını belirterek, Atatürk'ün dediği gibi ‘büyük işler, önemli atılımlar ancak birlikte çalışma ile elde edebiliriz' dedi. Konuşmasının devamında, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ‘Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez' diyerek devam eden Prof. Dr. Ayşe Balat, “Bu yedi üniversiteden gelen ekip aslında birbirinize ışık olacaksınız. Yine bir başka düşünür ise; ‘En önemli buluş ne tekerlektir ne ateştir, en önemli buluş aslında insanların bir araya gelerek ekip ruhuyla çalışmasını öğrenmesidir. Bütün başarılar buradan ortaya çıkar ve bir araya gelmek başlangıçtır, birlikte çalışmak ta başarıyı getirir' bu ruhu çok güzel yakaladığınızı görüyorum” diyerek, Gaziantep Üniversitesi yönetim ekibi olarak bu tür çalışmaları çok önemsediğini ve gereken tüm desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

30 yıl önce lisans eğitimini Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olduğunu ve halen Uşak Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olduğunu belirten, Dr. Öğretim Üyesi Özgür Tarhan, Gaziantep Üniversitesinin yıllar içerisinde çok büyük bir yol kat ettiğini belirterek, Gaziantep Üniversitesi mezunu olmaktan her zaman gurur duyduğunu söyledi.

Toplantıya; Gaziantep Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gaziantep Ticaret Odası, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.