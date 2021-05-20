Kontrolden çıkan araç menfeze uçtu: 4 yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak menfeze uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Tutluk-Yeşilvadi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman D. idaresindeki 27 UM 828 plakalı Renault marka otomobil, Tutluk yolundan Yeşilvadi yoluna doğru hareket halindeyken bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç savrularak taklalar attıktan sonra menfeze uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Araçtaki 7 kişiden 4'ü yaralandı

Kazada araçta bulunan 7 kişiden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.