Kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarpı: 3 yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki korkulukları devirerek karşı şeride geçip 3 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 BF 5745 plakalı Renault marka otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki korkulukları devirip karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil önce 27 B 1122 plakalı Renault marka otomobile, daha sonra 42 ABS 161 plakalı Opel marka otomobile ve 80 DB 521 plakalı Tofaş marka otomobile çarparak durabildi. Kazada 34 BF 5745 plakalı otomobilin sürücüsü ve yolcu koltuğunda bulunan bir kadın ile 27 B 1122 plakalı aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi Gaziantep'te bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u takip eden sağlık ekipleri yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası kısa süreli trafiğe kapanan yol, vatandaşların hurdaya dönen otomobili iterek yolun kenarına almasıyla tek şeritten trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.