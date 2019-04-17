Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı. Menfezin üzerine çıkan otomobil önce tırdan inen şoföre çarptı, ardından 30 metre aşağıdaki araziye uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Şanlıurfa Balıklıgöl'e gitmek için yola çıkan Coşkun D. (46) idaresindeki otomobil, sabah saat 06.30 sıralarında Gaziantep - Şanlıurfa Otoyolu'nun 7'nci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Menfezin üzerine çıkan otomobil, bir süre menfezde ilerledi. Yaklaşık 110 metre ileride park halinde bulunan 63 AJ 591 plakalı tıra çarpmaktan son anda kurtulan otomobil, tırın hemen yanında bulunan tır şoförü Hüseyin Çelik'e (53) çarptı. Yaklaşık 35 metreden aşağıya uçan otomobil, arazide bulunan kanala çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsünün kayınvalidesi olduğu öğrenilen 69 yaşındaki Ayşe Atasayar öldü. Tır şoförü, otomobil sürücüsü ve karısı Hacer D. (43) ise yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde ölen Ayşe Atasayar'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılacak.

Kazanın yaşandığı otoyolda ise trafik kontrollü olarak sağlanıyor.