İhlas Haber Ajansı

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Kontrolden çıkan otomobil taklalar attı: 2 yaralı

Gaziantep-Nizip otoyolunda kontrolden çıkan otomobilin taklalar attığı kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Gaziantep-Nizip otoyolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Nizip'ten Gaziantep'e gelen 28 ABJ 241 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle taklalar atarak yol kenarında ters döndü. Hurdaya dönen araçta bulunan 2 şahıs yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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