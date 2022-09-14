Kontrolden çıkan otomobil taklalar attı: 2 yaralı

Kaza, Gaziantep-Nizip otoyolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Nizip'ten Gaziantep'e gelen 28 ABJ 241 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle taklalar atarak yol kenarında ters döndü. Hurdaya dönen araçta bulunan 2 şahıs yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.