İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolünü kaybeden araç taklalar atarak devrildi: 3 yaralı

Gaziantep-Kilis karayolunda kontrolünü kaybederek refüje çarpan araç taklalar atarak menfeze uçtu.

3 kişinin yaralandığı kazada şok geçiren sürücü, jandarma ekiplerince sakinleştirildi.


Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Kilis karayolu Şahinbey Anıtı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Veysi K. idaresindeki 46 LG 417 plakalı Peugeot marka araç, Gaziantep istikametinden Kilis istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kayboldu. Araç, refüje çarptıktan sonra taklalar atarak menfeze uçtu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Abdullah K., Akif K. ve Mehmet Şerif K.'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazanın yaşandığı bölgeye gelen jandarma ekipleri ise şok geçiren sürücü Veysi K.'yı sakinleştirerek yüzünü yıkamasına yardım etti.


Kaza anını anlatan sürücü Veysi K., "Ortalama 80-90 hızla ilerliyordum. Seyir halindeyken bir anda gözüm kapandı. Sonra gözümü açtığımda refüje çarparak devrildik. Sonrasını da hatırlamıyorum" dedi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.