Konukoğlu ailesi gönlü zenginler listesinde

SANKO Holding ve Konukoğlu Ailesi, Capital dergisinin bu yıl onuncu kez düzenlediği “Türkiye'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” listesinde 20'nci sırada yer aldı.

Capital dergisinde Özlem Aydın Ayvacı'nın hazırladığı haberde, hayırsever iş insanlarının odaklarında gençler ve kadınların ilk sıralarda bulunduğu kaydedildi.

Sani Konukoğlu Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Paylaşmak Mutluluktur anlayışı ile odaklandığımız ilk üç grup eğitim, ihtiyaç sahibi aileler ve bilim. Eğitimin önemi tartışılmaz. Bu anlayışla okul yapımı ve burslara özen gösteriyoruz. Şimdiye kadar üçü fakülte binası olmak üzere 25 okul binası yaptırarak Milli Eğitim'e ve ilgili üniversite rektörlerine devredildi” dedi.

Her yıl ortalama bin 500- bin 600 üniversite öğrencisine burs verdiklerini ve burs miktarının her yıl güncellendiğini belirten Konukoğlu, “Her eğitim döneminde 10 bin 500 ilk ve orta dereceli okul öğrencisine bir yıllık ihtiyacına yetecek kırtasiye malzemesi okul çantası ile verilmektedir. Yine her yıl 10 bin 500 ilk ve orta dereceli okul öğrencisine de eksiksiz kıyafet yardımı gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

Dönemsel olarak her yıl 60 bin - 70 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım yaptıklarını anlatan Konukoğlu, bu tür katkıların toplumsal dayanışma açısından da önem taşıdığına vurgu yaptı.

Bilim alanındaki katkıları “Bu amaçla etkinliklere, enerji, tıp, kimya, arkeoloji ve değişik alanlara destek sağlıyoruz” diyen Konukoğlu, “Örneğin, Zeugma Antik Kentinin Birecik Barajı Gölü altına kalacak bölümünde gerçekleştirilen acil kurtarma kazısına, kurtarılan eserlerin fotoğraflanmasına ve bilimsel yayının bastırılmasına destek olduk. Karkamış Antik kenti Türkiye tarafında (Antik kentin bir bölümü Türkiye, bir bölümü Suriye'de) yürütülen arkeolojik kazılara destek sağlanıyor, kazılara ilişkin bilimsel yayınlara destek olunuyor” değerlendirmesini yaptı.

Konukoğlu, bu alanların yanı sıra, çevre korumaya dönük etkinliklere de destek olunduğuna dikkat çekti.