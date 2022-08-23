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Konvoy yaparak trafiği tehlikeye atan 17 araca ceza

Gaziantep’te konvoy yaparak araç ve yaya trafiğini tehlikeye atan 17 araca cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te konvoy yaparak araç ve yaya trafiğini tehlikeye atan 17 araca cezai işlem uygulandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düğün ve benzeri gerekçelerle konvoy oluşturarak çevreyi rahatsız eden, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler neticesinde konvoy yaparak tehlikeye neden olan 17 araca cezai işlem uygulandı.


Kentte söz konusu denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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